Евсеев взял вину на себя за поражение от "Рубина"

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Евсеев взял вину на себя за поражение от "Рубина"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды от "Рубина" (0:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

"Мы столкнулись с организованной командой. Ждали, готовились, но пропустили те мячи, которые обсуждали на теории. Наверное, не донёс я что-то  до футболистов. Во втором тайме попытались изменить рисунок игры и сыграть агрессивно. Но соперник играл по счёту и забил третий. Вина прежде всего моя, тренера. 

Почему был заменён Гащенков? После пропущенного мяча хотели перестроиться. Много было у соперника перемещений между линиями, они свободно получали мячи. У нас было количество, но не было качества. Хотел перестроить игру, но не успел – со штрафного нам забили второй мяч", - приводит слова Евсеева официальный сайт клуба.

Не пропустите: "Рубин" в гостях разгромил "Амкар". | http://soccernews.ru

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