Евсеев ярко высказался по поводу перестрелки в Подмосковье

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Евсеев ярко высказался по поводу перестрелки в Подмосковье

Фото: инстаграм Вадима Евсеева

Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал перестрелку в подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки.

"Когда ты проснулся в вестерне!" - написал в своем Instagram Евсеев, который оказался на месте событий.

Напомним, что утром 30 марта к владельцу одного из домов Владимиру Барданову приехали полицейские с ордером на обыск. Мужчина, увидев правоохранителей, начал отстреливаться. Перестрелка продолжалась почти весь день. В какой-то момент полицейские стали обстреливать дом из гранатомета и здание после попадания загорелось. Дом сгорел полностью, Барданов погиб.

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