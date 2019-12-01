Евсеев запрыгнул на стол после победы над "Крыльями Советов"

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Евсеев запрыгнул на стол после победы над "Крыльями Советов"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев необычным образом отпраздновал победу в матче 18-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".

Единственный гол во встрече забил Ловро Бизяка.

Наставник уфимцев вбежал в раздевалку команды и запрыгнул на стол.

Благодаря этому матчу "Уфа" прервала свою безвыигрышную серию в РПЛ. Команда не могла победить в 25 гостевых матчах.

После 18 туров чемпионата России "Уфа" занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

А еще: "Уфа" одолела "Крылья Советов" и обошла "Спартак" в турнирной таблице РПЛ| http://soccernews.ru
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