Евсеев заявил, что ЦСКА заслуженно возглавил таблицу РПЛ

Экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу победы ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ с "Ротором" (1:0).

"Армейцы" поднялись на 1 место в турнирной таблице.

"У нас новый лидер. Думаю, ЦСКА вышел на первое место заслуженно. Если "Локомотив" недавно обжегся в игре с "Ротором", то армейцы подошли к матчу очень ответственно.

В пользу ЦСКА в борьбе за лидерство говорит глубина состава. Те, кто вышел сегодня с первых минут благодаря ротации, как и те, кто вышел на замену, сыграли равнозначно игрокам, которых они заменили. Преимущество ЦСКА было ощутимым. Довели игру до победы на классе. Ведя в счете, ничего сопернику не позволили", - написал специалист в своем инстаграме.

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