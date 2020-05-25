Евсеев: "Знаю, кто как тренируется из других команд"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев в своем инстаграме рассказал, как тренирует команду.



Чемпионат России возобновится 21 июня. Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавиурса.



"Провели сегодня только одну тренировку. Видно по ребятам, что работают на сборе качественно. Все под нагрузкой. Усталость накопилась. К тому же, второй раз за неделю занимались в тренажёрном зале. Плюс тренировались с мячами на песке. Поэтому решили дать игрокам отдохнуть после обеда, чтобы завтра у них было настроение тренироваться.

Тренировки без улыбок в тягость. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперёд. Это условно, конечно. Назад не шагаем, двигаемся вперёд потихоньку. У нас ещё два дня до полноценного выходного. Проведём их в двухразовом режиме.

Сейчас многие говорят, что "Уфа" очень открыта, показывает фото тренировок, рассказывает о них. Знаете, сегодня что-то скрыть практически невозможно. Знаю, кто как тренируется из других команд. Наши южные клубы пережили карантин в своём режиме, подстроились под него. Эпидемиологическая ситуация везде была разная. Кто-то не заканчивал тренироваться. У кого-то карантин был условный: пауза на десять дней, две недели.

Поэтому когда говорят про неравные условия, считаю, что равных условий не бывает. Мы все в неравных условиях. У кого-то бюджет больше, у кого-то меньше. У кого-то условия для работы лучше, у кого-то хуже. Команды изначально разные, тем футбол и интересен", - написал Евсеев.

"Уфа" по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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