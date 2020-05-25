Евсеев: "Знаю, кто как тренируется из других команд"

Теги уфакоронавирус

Евсеев: "Знаю, кто как тренируется из других команд"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев в своем инстаграме рассказал, как тренирует команду.

Чемпионат России возобновится 21 июня. Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавиурса.

"Провели сегодня только одну тренировку. Видно по ребятам, что работают на сборе качественно. Все под нагрузкой. Усталость накопилась. К тому же, второй раз за неделю занимались в тренажёрном зале. Плюс тренировались с мячами на песке. Поэтому решили дать игрокам отдохнуть после обеда, чтобы завтра у них было настроение тренироваться.

Тренировки без улыбок в тягость. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом получилось два шага вперёд. Это условно, конечно. Назад не шагаем, двигаемся вперёд потихоньку. У нас ещё два дня до полноценного выходного. Проведём их в двухразовом режиме.

Сейчас многие говорят, что "Уфа" очень открыта, показывает фото тренировок, рассказывает о них. Знаете, сегодня что-то скрыть практически невозможно. Знаю, кто как тренируется из других команд. Наши южные клубы пережили карантин в своём режиме, подстроились под него. Эпидемиологическая ситуация везде была разная. Кто-то не заканчивал тренироваться. У кого-то карантин был условный: пауза на десять дней, две недели.

Поэтому когда говорят про неравные условия, считаю, что равных условий не бывает. Мы все в неравных условиях. У кого-то бюджет больше, у кого-то меньше. У кого-то условия для работы лучше, у кого-то хуже. Команды изначально разные, тем футбол и интересен", - написал Евсеев.

"Уфа" по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: "Уфа" огласила результаты тестирования футболистов на коронавирус| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле

"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов