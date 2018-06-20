Евссев будет работать в "Анжи"

Вадим Евсеев назначен старшим тренером "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Специалист будет помогать главному тренеру Магомеду Адиеву.

Часть прошлого сезона Евсеев возглавлял "Амкар" и сохранил с клубом место в Премьер-лиге. Впрочем, через несколько недель клуб прекратил существование из-за финансовых проблем.

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