Expressen: Ибрагимович может продолжить карьеру в "Хаммарбю"

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Expressen: Ибрагимович может продолжить карьеру в "Хаммарбю"

Спортивный директор "Хаммарбю" Йеспер Янссон рассказал, что форвард Златан Ибрагимович, возможно, в будущем перейдет в команду. Об этом сообщает Expressen.

Напомним, во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, футболист тренировался вместе со шведским клубом. Его контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2020 года.

"Это отличный опыт для нашей команды, особенно в нынешнее время. Было внимание со стороны СМИ.

Будет ли Златан с нами? Думаю, шанс такой есть, но пока Ибрагимович не уверен точно. Пока на сто процентов мы не уверены", - сказал Янссон. 

Сегодня, 11 мая, Ибрагимович должен вернуться в Италию.

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