"Эйбар" арендовал форварда "Барселоны"

Нападающий "Барселоны Б" Марк Кардона новый сезон начнет в составе "Эйбара".

23-летний форвард арендован баскским клубом на один сезон с опцией выкупа.

В 29 матчах прошлого розыгрыша второго дивизиона Испании Кардона забил семь голов. Также он провел свой первый матч в составе первой команды.

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