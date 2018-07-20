"Эйбар" арендовал форварда "Барселоны"

Теги эйбарбарселона

"Эйбар" арендовал форварда "Барселоны"Нападающий "Барселоны Б" Марк Кардона новый сезон начнет в составе "Эйбара".

23-летний форвард арендован баскским клубом на один сезон с опцией выкупа.

В 29 матчах прошлого розыгрыша второго дивизиона Испании Кардона забил семь голов. Также он провел свой первый матч в составе первой команды.

Читайте: Официально: Алиссон - игрок "Ливерпуля" | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов