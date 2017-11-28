"Эйбар" арендует хавбека "Валенсии"

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"Эйбар" арендует хавбека "Валенсии"

Чилийский полузащитник "Валенсии" Фабиан Орельяна переходит в "Эйбар", сообщает официальный сайт клуба.

Баски арендовали футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа за 2 миллиона евро. Играть за новый клуб хавбек сможет с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. 

В этом сезоне 31-летний Орельяна не провел за "Валенсию" ни одного матча. Ранее играл за "Аудакс Итальяно", "Удинезе", "Херес", "Гранаду" и "Сельту". За сборную Чили сыграл 39 матчей и забил 2 гола.

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