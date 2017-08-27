"Эйбар" – "Атлетик" - 0:1, "Эспаньол" – "Леганес" - 0:1 (обзоры)

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"Эйбар" – "Атлетик" - 0:1, "Эспаньол" – "Леганес" - 0:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 2-го тура чемпионата Испании.

Видео: "Эйбар" – "Атлетик" - 0:1.

Видео: "Эспаньол" – "Леганес" - 0:1.

Не пропустите: "Эйбар" уступил "Атлетику", "Эспаньол" проиграл "Леганесу". | http://soccernews.ru

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2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
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