"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1, "Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (видеообзоры матчей)
Вашему вниманию представляются видеообзоры двух матчей 33-го тура испанской Примеры.
"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1
"Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1
Не пропустите: "Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|33
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26