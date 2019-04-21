"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1, "Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (видеообзоры матчей)

Теги эйбаратлетико мадридбарселонареал сосьедад

"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1, "Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры двух матчей 33-го тура испанской Примеры.

"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1 

"Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1

Не пропустите: "Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 33 77
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 33 68
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 32 61
4 Севилья Севилья 32 52
5 Хетафе Хетафе 32 51
6 Валенсия Валенсия 32 49
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 32 46
8 Алавес Алавес 33 46
9 Бетис Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
11 Леганес Леганес 32 41
12 Эспаньол Эспаньол 32 41
13 Эйбар Эйбар 33 40
14 Сельта Виго Сельта Виго 33 35
15 Жирона Жирона 33 34
16 Вильярреал Вильярреал 32 33
17 Леванте Леванте 32 33
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
20 Уэска Уэска 33 26
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