"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1 (обзор)

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"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура испанской Примеры между "Эйбаром" и "Атлетико".

Не пропустите: "Атлетико" за счет гола в первом тайме одержал победу над "Эйбаром". | http://soccernews.ru

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