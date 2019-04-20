"Эйбар" - "Атлетико": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры

Сегодня, 20 апреля, в рамках 33-го тура Ла Лиги "Эйбар" сразится с "Атлетико".

Хозяева встречи в текущем сезоне набрали 40 баллов и расположились на 13 месте в турнирной таблице Примеры. "Атлетико", имея в активе 65 баллов, располагается на 2 строчке, отставая от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.

Встреча состоится на стадионе "Мунисипаль де Ипуруа". Начало - в 17:15 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сейте.

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