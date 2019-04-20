"Эйбар" - "Атлетико": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
Сегодня, 20 апреля, в рамках 33-го тура Ла Лиги "Эйбар" сразится с "Атлетико".
Хозяева встречи в текущем сезоне набрали 40 баллов и расположились на 13 месте в турнирной таблице Примеры. "Атлетико", имея в активе 65 баллов, располагается на 2 строчке, отставая от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.
Встреча состоится на стадионе "Мунисипаль де Ипуруа". Начало - в 17:15 по московскому времени.
Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сейте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Реал Вальядолид
|33
|32
|18
|Сельта Виго
|32
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25