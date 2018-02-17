"Эйбар" – "Барселона" - 0:2 (обзор)

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"Эйбар" – "Барселона" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура испанской Примеры между "Эйбаром" и "Барселоной".

Не пропустите: Экономия сил в сложнейших условиях: "Барселона" обыгрывает "Эйбар". | http://soccernews.ru

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3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 22 42
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 23 37
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 23 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 23 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Алавес 24 28
15 Реал Сосьедад 23 26
16 Эспаньол 23 26
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