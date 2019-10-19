"Эйбар" – "Барселона" - 0:3 (видеообзор матча)

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"Эйбар" – "Барселона" - 0:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча девятого тура Примеры между "Эйбаром" и "Барселоной", который завершился разгромной победой каталонцев со счётом 3:0.

Не пропустите: "Барселона" в гостях разгромила "Эйбар", у Месси гол и ассист. | http://soccernews.ru
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