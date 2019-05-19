"Эйбар" - "Барселона" - 2:2 (видеообзор матча)

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"Эйбар" - "Барселона" - 2:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 38-го тура чемпионата Испании, в котором "Эйбар" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 2:2.

Видео: "Эйбар" - "Барселона" - 2:2

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