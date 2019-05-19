"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19

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"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19

В заключительном матче 38-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде сыграет против "Эйбара".

Напомним, что каталонцы уже несколько туров назад выиграли чемпионат, а "Эйбару" победа в сегодняшнем матче может только помочь подняться на 11-е место.

Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени. Видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на нашем сайте.

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