"Эйбар" – "Бетис" - 5:0 (обзор)

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"Эйбар" – "Бетис" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура испанской Примеры между "Эйбаром" и "Бетисом".

Не пропустите: "Эйбар" на своём поле уничтожил "Бетис". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
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