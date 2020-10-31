"Эйбар" дома проиграл "Кадису" в матче Ла Лиги

"Кадис" в гостях обыграл "Эйбар" в 8-м туре чемпионата Испании.

Голами отметились Альваро Негредо и Сальвадор Санчес-Понсе.

"Эйбар" - "Кадис" - 0:2

Голы: Негредо, 36 - 0:1, Понсе, 39 - 0:2

После 8 туров Ла Лиги "Кадис" вышел на второе место в турнирной таблице. "Эйбар" располагается на 11 строчке.

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