"Эйбар" дома проиграл "Кадису" в матче Ла Лиги

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"Эйбар" дома проиграл "Кадису" в матче Ла Лиги

"Кадис" в гостях обыграл "Эйбар" в 8-м туре чемпионата Испании.

Голами отметились Альваро Негредо и Сальвадор Санчес-Понсе.

"Эйбар" - "Кадис" - 0:2

Голы: Негредо, 36 - 0:1, Понсе, 39 - 0:2

После 8 туров Ла Лиги "Кадис" вышел на второе место в турнирной таблице. "Эйбар" располагается на 11 строчке.

А еще: "Кадис" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче Примеры| http://soccernews.ru
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