"Эйбар" дожал играющий в меньшинстве "Леганес"

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"Эйбар" дожал играющий в меньшинстве "Леганес"

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Эйбар" в гостях с трудом победил "Леганес", который концовку матча доигрывал вдесятером.

"Леганес" – "Эйбар" - 0:1

Гол: Рамис, 90 - 0:1.

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Гумбау, Брашанац (Эрасо, 73), Пирес, Рамос (Эль-Жар, 59), Наранхо (Амрабат, 46), Герреро.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Рамис, Хосе Анхель, Орельяна, Пенья (Капа, 90), Диоп (Жордан, 80), Дани Гарсия, Инуи (Иван Алехо, 85), Кике, Шарлес.

Удаление: Сиовас (84).

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