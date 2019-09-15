"Эйбар" - "Эспаньол" - 1:2 (видеообзор встречи)

Представляем видеообзор матча 4-го тура Примеры "Эйбар" - "Эспаньол". В этой встрече победу одержала команда из Барселоны.

"Эспаньол" с 4 баллами занимает 16 место Примеры, у "Эйбара" одно очко и 19 место турнирной таблицы.

Напомним, 3 октября ЦСКА сыграет с "Эспаньолом" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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