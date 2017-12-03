"Эйбар" - "Эспаньол" - 3:1 (обзор)

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"Эйбар" - "Эспаньол" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Эйбаром" и "Эспаньолом".

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Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 13 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Малага 14 8
20 Алавес 13 6
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