"Эйбар" – "Хетафе" - 0:1 (обзор)

Теги эйбархетафе

"Эйбар" – "Хетафе" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура испанской Примеры между "Эйбаром" и "Хетафе".

Не пропустите: "Хетафе" в гостях одолел "Эйбар". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 33 55
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 33 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 34 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 34 40
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 33 21
20 Малага 33 17
Полная таблица

топ-5 тегов