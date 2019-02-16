"Эйбар" – "Хетафе" - 2:2 (видеообзор матча)

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"Эйбар" – "Хетафе" - 2:2 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 24-го тура испанской Примеры между "Эйбаром" и "Хетафе", который завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

Не пропустите: "Эйбар" и "Хетафе" не выявили сильнейшего в 24-м туре Примеры. | http://soccernews.ru

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