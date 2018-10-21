"Эйбар" и "Атлетик" разошлись миром (видео голов)

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"Эйбар" и "Атлетик" разошлись миром (видео голов)В матче 9-го тура испанской Ла Лиги "Эйбар" дома расписал мировую с "Атлетиком" из Бильбао.

"Эйбар" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Шарлес, 17 - 1:0 (пенальти), Уильямс, 21 - 1:1.

"Эйбар": Риесго, Пенья, Рамис, Арбилья, Коте, Орельяна, Диоп, Хордан, Де Бласис (Кукурелья, 85), Шарлес (Кике, 65), Энрич.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Берчише, Лопес, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Муньяин (Сан Хосе, 66), Уильямс (Сусаета, 83), Адуриц.

Гол Шарлеса:

Гол Уильямса:

Напомним, ранее "Хетафе" обыграл "Райо Вальекано". | soccernews.ru

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