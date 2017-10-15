"Эйбар" и "Депортиво" победителя не определили

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"Эйбар" и "Депортиво" победителя не определилиВ матче 8-го тура испанской Ла Лиги "Эйбар" на своем поле сыграл в нулевую ничью с "Депортиво" из Ла-Коруньи.

"Эйбар" - "Депортиво" - 0:0

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Рамис (Ломбан, 72), Оливейра, Хунка (Вальдес Диас, 74), Арбилья, Эскаланте, Гарсия, Хордан, Кике (Шарлес, 85), Энрич.

"Депортиво": Узохо, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Луизинью, Гильерме, Борхес, Картабия (Баккали, 83), Чолак (Перес, 87), Вальверде (Борха, 74), Андоне.

Напомним, вчера "Атлетико" и "Барселона" также сыграли вничью. | soccernews.ru

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