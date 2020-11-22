"Эйбар" и "Хетафе" не выявили победителя

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"Эйбар" и "Хетафе" не выявили победителя

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Эйбар" сыграл вничью с "Хетафе".

На данный момент "Хетафе" занимает 9-е место, а "Эйюар" - 14-е.

"Эйбар" - "Хетафе" 0:0

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Корреа, Бигас, Оливейра, Экспосито, Диоп, Леон (Посо, 62), Хиль, Муто (Энрик, 77), Кике Гарсия.

"Хетафе": Сория, Джене, Чема Родригес, Суарес, Ньом (Анхель Родригес, 61), Тимор, Кукурелья, Арамбарри, Оливера, Мата, Эрнандес.

Удаление: Кике Гарсия (88).

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