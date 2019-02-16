"Эйбар" и "Хетафе" не выявили сильнейшего в 24-м туре Примеры (видео голов)

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Эйбар" дома сыграл вничью с "Хетафе" со счётом 2:2. Гости вели в два мяча благодаря голам Хайме Маты и Димитри Фулькье, однако дубль Шарлеса позволил "оружейникам" уйти от поражения.

"Эйбар" – "Хетафе" - 2:2

Голы: Мата, 37 - 0:1, Фулькье, 52 - 0:2, Шарлес, 67 (пенальти) - 1:2, Шарлес, 80 - 2:2.

"Эйбар": Риесго, Кукурелья, Арбилья, Паулу Оливейра, Пенья, Орельяна, Жордан (Эскаланте, 61), Диоп, Хосе Анхель (Кардона, 82), Энрик (Кике, 61), Шарлес.

"Хетафе": Сория, Фулькье, Кабрера, Даконам, Оливера (Микел, 90), Фламини (Кристофоро, 83), Максимович, Суарес, Антунеш, Анхель (Молина, 73), Мата.

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