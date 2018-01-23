"Эйбар" и "Малага" победителя не выявили

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"Эйбар" и "Малага" победителя не выявили

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Эйбар" сыграл вничью с "Малагой".

"Эйбар" – "Малага" 1:1

Голы: Эн-Несири, 16 - 0:1, Кике, 76 - 1:1

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра (Рамис, 51), Хосе Анхель, Капа, Арбилья, Иван Алехо (Орельяна, 56), Жордан, Дани Гарсия, Инуи (Бебе, 72), Шарлес, Кике.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Итурра, Гонсалес, Ресио (Кузманович, 84), Кеко, Чори Кастро (Мула, 80), Эн-Несири (Бастон, 60).

Предупреждения: Рикка (44), Орельяна (89), Кузманович (90).

Удаление: Кузманович (90). | http://soccernews.ru

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