"Эйбар" и "Осасуна" сыграли вничью в Примере
"Эйбар" и "Осасуна" разошлись миром в матче 6-го тура чемпионата Испании.
"Эйбар" - "Осасуна" - 0:0
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос, Родригес, Альварес, Посо, Атиенса, Кике Гарсия (Кике, 90), Инуи (Хиль, 70), Муто (Серхио Энрич, 57).
"Осасуна": Эррера, Ронкалья, Дав.Гарсия, Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Р.Гарсия (Лопес, 80), Монкайола, Кальери (Хони, 32), Барха (Видаль, 67), Гальего.
"Эйбар" с 5 баллами расположился на 13 месте в турнирной таблице. "Осасунов" с 7 очками заняла 11-ю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18