"Эйбар" и "Осасуна" сыграли вничью в Примере

"Эйбар" и "Осасуна" разошлись миром в матче 6-го тура чемпионата Испании.

"Эйбар" - "Осасуна" - 0:0

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос, Родригес, Альварес, Посо, Атиенса, Кике Гарсия (Кике, 90), Инуи (Хиль, 70), Муто (Серхио Энрич, 57).

"Осасуна": Эррера, Ронкалья, Дав.Гарсия, Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Р.Гарсия (Лопес, 80), Монкайола, Кальери (Хони, 32), Барха (Видаль, 67), Гальего.

"Эйбар" с 5 баллами расположился на 13 месте в турнирной таблице. "Осасунов" с 7 очками заняла 11-ю строчку.

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