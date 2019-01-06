"Эйбар" и "Вильярреал" сильнейшего не выявили

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Эйбар" на своём поле расписал безголевую ничью с "Вильярреалом".

"Эйбар" – "Вильярреал" - 0:0

"Эйбар": Риесго, Кукурелья, Арбилья, Рамис (Паулу Оливейра, 66), Пенья, Орельяна, Диоп, Жордан (Эскаланте, 73), Хосе Анхель, Шарлес (Кике, 80), Энрик.

"Вильярреал": Асенхо, Руис, Фунес Мори, Марио Гаспар, Педраса, Хави Фуэго (Тригерос, 75), Касерес, Форнальс, Касорла (Токо-Экамби, 70), Чуквуэзе, Морено (Бакка, 85).

Благодаря этому результату "Эйбар" оказался на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата, а "Вильярреал" - на 17-й строчке.

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