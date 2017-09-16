"Эйбар" - "Леганес" - 1:0 (обзор)

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"Эйбар" - "Леганес" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Эйбаром" и "Леганесом".

Читайте также: "Леганес" уступил "Эйбару". | http://soccernews.ru

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5 Леванте 4 6
6 Валенсия 4 6
7 Леганес 4 6
8 Эйбар 4 6
9 Атлетико Мадрид 3 5
10 Реал Мадрид 3 5
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