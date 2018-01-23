"Эйбар" - "Малага" - 1:1 (обзор)

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"Эйбар" - "Малага" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Эйбаром" и "Малагой".

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Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
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