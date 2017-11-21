"Эйбар" на своём поле уничтожил "Бетис"

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"Эйбар" на своём поле уничтожил "Бетис"

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Эйбар" дома без проблем разобрался с "Бетисом", забив сопернику пять безответных голов.

"Эйбар" – "Бетис" - 5:0

Голы: Амат, 6 (автогол) - 1:0, Эскаланте, 30 - 2:0, Шарлес, 56 (пенальти) - 3:0, Шарлес, 71 - 4:0, Энрик, 80 - 5:0.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Жунка, Капа, Паулу Оливейра, Иван Алехо (Пенья, 77), Эскаланте (Жордан, 70), Дани Гарсия, Инуи, Шарлес, Энрик (Кике, 81).

"Бетис": Адан, Манди, Дурмиси, Барраган, Амат, Камараса (Будебуз, 70), Гарсия, Фабиан Руис, Санчес (Санабрия, 62), Матиас Науэль (Гуардадо, 58), Леон.

Удаление: Манди (55).

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