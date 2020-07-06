"Эйбар" не смог вылететь на матч с "Севильей" из-за поломки самолета

У "Эйбара" возникли проблемы с выездом на матч 34-го тура Ла Лиги против "Севильи". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, команда не смогла вылететь на встречу из-за того, что произошла поломка самолета. На данный момент все игроки в отеле ожидают новый транспорт.

Стоит отметить, что команде останется не много времени для подготовки к матчу.

Матч "Севилья" - "Эйбар" состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Начало - в 23:00 мск.

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