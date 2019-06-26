"Эйбар" объявил о переходе воспитанника "Реала"

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"Эйбар" объявил о переходе воспитанника "Реала"
Защитник "Реала" Альваро Техеро перешел в "Эйбар", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался баскскому клубу бесплатно и подписал с ним пятилетний контракт.

22-летний Техеро является воспитанником "Реала". За основную команду королевского клуба он провел пять матчей и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Альбасете". Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро.

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