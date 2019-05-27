"Эйбар" объявил о переходе защитника "Барселоны"

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"Эйбар" объявил о переходе защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Марк Кукурелья перешел в "Эйбар", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. При этом, каталонский клуб имеет правого обратного выкупа игрока за четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Кукурелья выступал за "Эйбар" на правах аренды, провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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