"Эйбар" объявил о трансферах Анхеля и Хордана

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"Эйбар" объявил о трансферах Анхеля и Хордана

Защитник "Порту" Хосе Анхель и хавбек "Эспаньола" Хоан Хордан перешли в "Эйбар", сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста поставили подпись под контрактами, рассчитанными до лета 2020 года. Другие подробности трансферов не разглашаются.

Стоит отметить, что 27-летний Анхель прошлый сезон провёл на правах аренды в "Вильярреале", а 23-летний Жордан - в "Вальядолиде".

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