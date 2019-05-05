"Эйбар" обыграл "Бетис" в Примере (видео гола)

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Эйбар" обыграл "Бетис" со счетом 1:0. Единственный гол перед самым свистком на перерыв забил Хосе Анхель.

Благодаря победе "Эйбар" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" остался на 13-й позиции.

"Эйбар" – "Бетис" - 1:0 (1:0)

Гол: Хосе Анхель, 45 - 1:0

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