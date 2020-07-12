"Эйбар" обыграл "Эспаньол" в чемпионате Испании

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Эйбар" на выезде обыграл "Эспаньол" со счетом 2:0. Победу баскам принес дубль Эду Экспосито. Благодаря победе "Эйбар" практически сохранил место в Примере. Напомним, что "Эспаньол" уже вылетел в Сегунду.

"Эспаньол" – "Эйбар" - 0:2 (0:2)

Голы: Экспосито, 25 (с пенальти) - 0:1, Экспосито, 36 - 0:2

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Гомес, Эспиноса, Кабрера, Давид Лопес, Рока, Мелендо (У Лэй, 73), Эмбарба (Меламед, 73), Дидак Вила, Кальери, Кампусано (де Томас, 59).

"Эйбар": Дмитрович, Рафа Соареш, Бигас, Техеро (Арбилья, 76), Бургос, Кристофоро (Де Бласис, 77), Инуи, Альварес, Диоп, Экспосито, Кике Гарсия (Энрик, 65).

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