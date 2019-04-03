"Эйбар" обыграл "Райо Вальекано", а  "Уэска" и "Сельта" закончили результативной ничьей

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"Эйбар" обыграл "Райо Вальекано", а  "Уэска" и "Сельта" закончили результативной ничьей

"Эйбар" переиграл "Райо Вальекано" в домашнем матче 30-го тура Примеры.

Победу принес гол нападающий Педро Леон.

В параллельном матче турнира "Уэска" и "Сельта" закончили результативной ничьей. 

"Эйбар" - "Райо Вальекано" - 2:1 (0:1)

Голы: Посо, 40 - 0:1, Шарлес, 64 - 1:1, Педро Леон, 73  - 2:1. 

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Оливейра, Диоп (Эскаланте, 69), Альварес (Хоан Хордан, 46), Орельяна, Кике (Педро Леон, 46), Шарлес, Кардона.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито (Хави Герра, 75), Ба, Алекс Морено, Марио Суарес, Медран (Эмбарба, 84), Посо, Бебе, Альваро Гарсия (Какюта, 82), Рауль де Томас.

"Уэска" - "Сельта" - 3:3 (0:1)

Голы: Мендес, 14 - 0:1, Аспас, 57 - 0:2, Гальего, 63 - 1:2, Авила, 71 - 2:2, Пулидо, 73 - 3:2, Будебуз, 81 - 3:3. 

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мантовани, Мусто (Феррейро, 35), Мойсес Гомес, Эррера (Гальего, 58), Ривера, Авила (Мелеро, 77), Кучо, Галан.

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Мальо, Оласа, Худт, Окай Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Хосабед Санчес, 90), Мендес (Будебуз, 20), Аспас (Эмре Мор, 82), Гомес.

"Эйбар" с 39 очками занимает 10 место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано", имея в активе 24 балла занял предпоследнюю строчку.  

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