"Эйбар" обыграл "Райо Вальекано", а "Уэска" и "Сельта" закончили результативной ничьей
"Эйбар" переиграл "Райо Вальекано" в домашнем матче 30-го тура Примеры.
Победу принес гол нападающий Педро Леон.
В параллельном матче турнира "Уэска" и "Сельта" закончили результативной ничьей.
"Эйбар" - "Райо Вальекано" - 2:1 (0:1)
Голы: Посо, 40 - 0:1, Шарлес, 64 - 1:1, Педро Леон, 73 - 2:1.
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Оливейра, Диоп (Эскаланте, 69), Альварес (Хоан Хордан, 46), Орельяна, Кике (Педро Леон, 46), Шарлес, Кардона.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито (Хави Герра, 75), Ба, Алекс Морено, Марио Суарес, Медран (Эмбарба, 84), Посо, Бебе, Альваро Гарсия (Какюта, 82), Рауль де Томас.
"Уэска" - "Сельта" - 3:3 (0:1)
Голы: Мендес, 14 - 0:1, Аспас, 57 - 0:2, Гальего, 63 - 1:2, Авила, 71 - 2:2, Пулидо, 73 - 3:2, Будебуз, 81 - 3:3.
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мантовани, Мусто (Феррейро, 35), Мойсес Гомес, Эррера (Гальего, 58), Ривера, Авила (Мелеро, 77), Кучо, Галан.
"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Мальо, Оласа, Худт, Окай Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Хосабед Санчес, 90), Мендес (Будебуз, 20), Аспас (Эмре Мор, 82), Гомес.
"Эйбар" с 39 очками занимает 10 место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано", имея в активе 24 балла занял предпоследнюю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|29
|43
|7
|Валенсия
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22