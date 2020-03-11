"Эйбар" обыграл "Реал Сосьедад" в перенесенном матче Ла Лиги
"Эйбар" обыграл "Реал Сосьедад" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Испании.
"Эйбар" - "Реал Сосьедад" - 1:2 (0:1)
Голы: Оярсабаль, 16 (с пенальти) - 0:1, Виллиан Жозе, 75 - 0:2, Шарлес, 90 (с пенальти) - 1:2.
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Бургос, 82), Корреа, Арбилья, Альварес (Шарлес, 67), Эскаланте, Экспосито, Орельяна, Кике, Инуи (Кике, 77).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Субельдия, Сангальи (Гевара, 62), Виллиан Жозе (Исак, 85), Янузай (Порту, 67), Оярсабаль.
"Сосьедад" с 45 баллами занял 5 место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" занимает 16 позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14