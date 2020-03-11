"Эйбар" обыграл "Реал Сосьедад" в перенесенном матче Ла Лиги

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"Эйбар" обыграл "Реал Сосьедад" в перенесенном матче Ла Лиги

"Эйбар" обыграл "Реал Сосьедад" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Испании.

"Эйбар" - "Реал Сосьедад" - 1:2 (0:1)

Голы: Оярсабаль, 16 (с пенальти) - 0:1, Виллиан Жозе, 75 - 0:2, Шарлес, 90 (с пенальти) - 1:2.

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Бургос, 82), Корреа, Арбилья, Альварес (Шарлес, 67), Эскаланте, Экспосито, Орельяна, Кике, Инуи (Кике, 77).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Субельдия, Сангальи (Гевара, 62), Виллиан Жозе (Исак, 85), Янузай (Порту, 67), Оярсабаль.

"Сосьедад" с 45 баллами занял 5 место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар" занимает 16 позицию.

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