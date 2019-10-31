"Эйбар" обыграл "Вильярреал" в матче Примеры

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"Эйбар" обыграл "Вильярреал" в матче Примеры

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Эйбар" обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1. Победу баскскому клубу принес гол Орельяны в конце встречи. В другом матче "Мальорка" и "Осасуна" сыграли вничью - 2:2.

"Эйбар" – "Вильярреал" - 2:1 (0:0)
Голы: Кике Гарсия, 62 - 1:0, Жерар Морено, 88 - 1:1, Орельяна, 90 - 2:1

"Мальорка" – "Осасуна" - 2:2 (1:0)
Голы: Лаго Джуниор, 21 (с пенальти) - 1:0, Кардона, 69 - 1:1, Севилья, 75 (с пенальти) - 2:1, Рубен Гарсия, 77 -  2:2

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