"Эйбар" обыграл "Вильярреал" в матче Примеры
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Эйбар" обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1. Победу баскскому клубу принес гол Орельяны в конце встречи. В другом матче "Мальорка" и "Осасуна" сыграли вничью - 2:2.
"Эйбар" – "Вильярреал" - 2:1 (0:0)
Голы: Кике Гарсия, 62 - 1:0, Жерар Морено, 88 - 1:1, Орельяна, 90 - 2:1
"Мальорка" – "Осасуна" - 2:2 (1:0)
Голы: Лаго Джуниор, 21 (с пенальти) - 1:0, Кардона, 69 - 1:1, Севилья, 75 (с пенальти) - 2:1, Рубен Гарсия, 77 - 2:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Севилья
|11
|20
|5
|Реал Сосьедад
|11
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Леванте
|11
|14
|10
|Валенсия
|11
|14
|11
|Реал Вальядолид
|11
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Алавес
|11
|12
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5