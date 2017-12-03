"Эйбар" одержал победу над "Эспаньолом"

Теги эйбарэспаньол

"Эйбар" одержал победу над "Эспаньолом"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на выезде уступил "Эйбару".

"Эйбар" – "Эспаньол" 3:1

Голы: Кике, 9 - 1:0, Иван Алехо, 38 - 2:0, Жордан (пен), 69 - 3:0, Энрик (аг), 79 - 3:1

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Жунка (Хосе Анхель, 51), Капа, Арбилья, Иван Алехо, Дани Гарсия (Эскаланте, 77), Жордан, Инуи, Кике (Саррьеги, 87), Энрик.

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо (Мелендо, 62), Санчес, Хави Фуэго (Гранеро, 55), Дардер, Пьятти, Гарсия (Баптистао, 6), Морено.

Предупреждения: Морено (15), Арбилья (31), Инуи (35), Лопес Сильва (67), Кике (81), Эрмосо (89).

Читайте также: Сенсация в пригороде Мадрида: "Хетафе" в меньшинстве наносит первое поражение "Валенсии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 13 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Малага 14 8
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов