"Эйбар" одержал волевую победу в матче с "Севильей" (видео голов)
"Эйбар" в домашнем матче 6-го тура Примеры одержал волевую победу над "Севильей".
Отметим, что к перерыву хозяева игры проигрывали 0:2.
"Эйбар" - "Севилья" - 3:2 (0:2)
Голы: Окампос, 11 - 0:1, Оливер Торрес, 33 - 0:2, Орельяна, 66 (с пенальти) - 1:2, Педро Леон, 77 - 2:2, Хосе Анхель, 82 - 3:2.
"Эйбар": Дмитрович, Рамис (Де Бласис, 46), Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито, Педро Леон (Альварес, 88), Орельяна, Кике, Инуи (Эскаланте, 32).
"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Кунде, 61), Эскудеро, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Посо, 79), Хоан Хордан (Гудель, 68), Окампос, Эль-Хаддади.
"Эйбар" с 5 баллами занимает 17 место в турнирной таблице Примеры, у "Севильи" 10 баллов и 7 строчка.
Видео голов:
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|Команда
|М
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|Атлетик Бильбао
|6
|12
|4
|Гранада
|6
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|6
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Хетафе
|6
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Осасуна
|6
|7
|13
|Валенсия
|6
|6
|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Эйбар
|6
|5
|16
|Алавес
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|5
|18
|Мальорка
|6
|4
|19
|Эспаньол
|5
|4
|20
|Леганес
|6
|2