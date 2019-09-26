"Эйбар" одержал волевую победу в матче с "Севильей" (видео голов)

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"Эйбар" одержал волевую победу в матче с "Севильей" (видео голов)

"Эйбар" в домашнем матче 6-го тура Примеры одержал волевую победу над "Севильей".

Отметим, что к перерыву хозяева игры проигрывали 0:2.

"Эйбар" - "Севилья" - 3:2 (0:2)

Голы: Окампос, 11 - 0:1, Оливер Торрес, 33 - 0:2, Орельяна, 66 (с пенальти) - 1:2, Педро Леон, 77 - 2:2, Хосе Анхель, 82 - 3:2.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис (Де Бласис, 46), Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито, Педро Леон (Альварес, 88), Орельяна, Кике, Инуи (Эскаланте, 32).

"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Кунде, 61), Эскудеро, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Посо, 79), Хоан Хордан (Гудель, 68), Окампос, Эль-Хаддади.

"Эйбар" с 5 баллами занимает 17 место в турнирной таблице Примеры, у "Севильи" 10 баллов и 7 строчка.

Видео голов:

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