"Эйбар" отыграл два мяча и сыграл вничью с "Леванте"

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"Эйбар" отыграл два мяча и сыграл вничью с "Леванте"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Эйбар" на своем поле сыграл вничью с "Леванте". В первой половине гости вышли вперед усилиями Хосе Моралеса и Эниса Барди. Впрочем во второй тайме баски сумели сравнять счет. Отличились Анаиц Арбилья и Шарлес.

"Эйбар" – "Леванте" - 2:2 (0:2)
Голы: Моралес, 35 - 0:1, Барди, 37 - 0:2, Арбилья, 51 - 1:2, Шарлес, 74 - 2:2

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Ломбан, Хосе Анхель (Жунка, 73), Арбилья, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи, Капа, Кике (Шарлес, 60), Энрик (Бебе, 88).

"Леванте": Фернандес, Родригес, Луна, Педро Лопес, Постиго, Моралес, Кампанья, Лерма, Барди (Дукуре, 89), Иви Лопес (Мур, 72), Алегрия (Боатенг, 66).

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