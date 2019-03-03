"Эйбар" переиграл "Сельту" в матче 26-го тура Ла Лиги (видео гола)

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"Эйбар" переиграл "Сельту" в матче 26-го тура Ла Лиги (видео гола)

"Эйбар" с минимальным счетом обыграл "Сельту" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

"Эйбар" - "Сельта" - 1:0 (0:0).

Гол: Серхио Энрич, 87.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья (Бигас, 74), Кукурелья (Кардона, 81), Диоп, Хоан Хордан (Эскаланте, 64), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес.

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас (Юльсагер, 88), Худт, Хункa, Окай Йокушлу (Бельтран, 64), Лоботка, Йенсен (Буфаль, 67), Мендес, Гомес.

"Эйбар" с 34 баллами занимает 9 место турнирной таблицы Примеры, "Сельта" с 25 очками расположилась на 10 месте. 

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