"Эйбар" подписал Фернандо Льоренте

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"Эйбар" подписал Фернандо ЛьорентеФото: инстаграм "Эйбара"/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Испании, "Атлетика", "Ювентуса", "Севильи", "Тоттенхэма" и "Наполи" Фернандо Льоренте сегодня подписал контракт с "Эйбаром".

Соглашение с 36-летним испанским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Сегодня футболист уже прошел медицинское обследование.

На данный момент "Эйбар" занимает второе место в турнирной таблице испанской Сегунды.

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