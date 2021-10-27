"Эйбар" подписал Фернандо Льоренте

Фото: инстаграм "Эйбара"/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Испании, "Атлетика", "Ювентуса", "Севильи", "Тоттенхэма" и "Наполи" Фернандо Льоренте сегодня подписал контракт с "Эйбаром".

Соглашение с 36-летним испанским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Сегодня футболист уже прошел медицинское обследование.

На данный момент "Эйбар" занимает второе место в турнирной таблице испанской Сегунды.

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