"Эйбар" продлил контракт с главным тренером

"Эйбар" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хосе Луисом Мендилибаром.

Стороны заключили соглашение до лета 2019 года.

Стоит отметить, что 57-летний специалист возглавил "Эйбар" в 2015 году. Под руководством Мендилибара "оружейники" в этом сезоне занимают 12-е место в Примере за три тура до завершения первенства.

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