"Эйбар" продлил контракт с Педро Леоном

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"Эйбар" продлил контракт с Педро Леоном

"Эйбар" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Педро Леоном.

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

31-летний Леон, известный по выступлениям за мадридский "Реал", защищает цвета "Эйбара" с 2016 года, сыграл 47 матчей и забил 11 голов.  

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